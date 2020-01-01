"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى سانت جون لعلاج مرضى العيون

رام الله /سما/

وقعت وزارة الصحة الفلسطينية اتفاقية تعاون مع مجموعة مستشفى سانت جون للعيون، اليوم، يتم بموجبها الاستجابة للاحتياجات الطارئة لشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا فيما يتعلق بطب العيون ومرضى العيون في البلاد.

وأعلن المدير التنفيذي لمجموعة مستشفى سانت جون للعيون الدكتور أحمد معالي عن حملة مشتركة مع وزارة الصحة الفلسطينية، من أجل توفير الخدمات الطارئة المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية وتوفير الخدمات الأساسية لمنع فقدان البصر وتفاقم الأمراض المتعلقة بأمراض البصر لأكثر من ٥ آلاف مريض.

وأضاف: إن هذه الحملة تأتي ضمن الاستجابة الوطنية للتصدي لتفاقم جائحة كورونا، وعدم تمكن قسم من مرضى العيون من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية، خاصة في مجال العيون وأمراضها الخطيرة.

وقال معالي: إن المجموعة تعمل بروح العطاء والخدمة الإنسانية من أجل البقاء، ونبذل قصارى جهدنا لاستمرار رسالة عمرها ١٣٩ عاماً من النجاح والخبرة لتقديم العلاج لشعبنا الفلسطيني على أكمل وجه، ونجري أكثر من ١٨٠٠ عملية جراحية في قطاع غزة سنوياً، والمجموعة كاملة هنا والخليل وغزة تقوم بإجراء نحو ٦ آلاف عملية سنوياً، ٣٠٪ منها في قطاع غزة والغالبية في القدس.

ولفت داود دحدل، مدير التنمية في مجموعة مستشفى سانت جون للعيون، إلى أنه نظراً لانشغال وزارة الصحة الفلسطينية في مكافحة تفشي وانتشار وباء كورونا، برزت أهمية هذه الاتفاقية مع مستشفى العيون الذي سيتولى بالتعاون مع وزارة الصحة تقديم كافة الخدمات والعمليات المتعلقة بمرض العيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وعبرت وزيرة الصحة د. مي كيلة عن ثقتها بقدرة وكفاءة طواقم مجموعة مستشفى وعيادات سانت جون للعيون، مشيدة بمبادرة مستشفى العيون لمشاركته الوطنية في حمل العبء الكبير في ظل المحنة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.