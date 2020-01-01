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جيش الاحتلال يقرر استمرار حالة الجاهزية على الحدود الشمالية

الخميس 06 أغسطس 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر استمرار حالة الجاهزية على الحدود الشمالية


القدس المحتلة /سما/

قرر رئيس الأركان الاسرائيلية أفيف كوخافي مساء الخميس إبقاء حالة الجاهزية العملياتية على الجبهة الشمالية على حالها.

جاء القرار في ختام جلسة لتقييم الوضع في هيئة الاركان الاسرئيلية.

وعزز جيش الاحتلال قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة، كما ونشر القبة الحديدية وذلك خشية من رد حزب الله على مهاجمة اهداف اسرائيلية.

واكد رئيس الوزراء الاسرائيبي بنيامين نتانياهو ان إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا على الحدود الشمالية.

وقال نتانياهو "إن إسرائيل لن تتهاون مع أي اعتداء على قواتها او تهديد لامن مواطنيها".

وحمل نتانياهو لبنان وسوريا المسؤولية عن "أي اعتداء قد ينطلق من اراضيهما ضد إسرائيل".

وكان حزب الله نعى علي كامل محسن، وهو قيادي بارز في الحزب وينحدر من جنوب لبنان، واستشهد محسن في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #حدود لبنان

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