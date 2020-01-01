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رويترز: المركزي اللبناني يجمد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك و5 آخرين

الخميس 06 أغسطس 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: المركزي اللبناني يجمد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك و5 آخرين


بيروت /سما/

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وثيقة، بأن المصرف المركزي اللبناني جمد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت الوكالة إلى أن مصرف لبنان المركزي قرر تجميد حسابات رؤساء مرفأ بيروت والجمارك اللبنانية مع خمسة آخرين، في أعقاب انفجار مستودع مرفأ بيروت الذي هز العاصمة، بحسب توجيه للبنك المركزي اطلعت عليه رويترز وأكده البنك المركزي.

وجاء في التوجيه المؤرخ 6 أغسطس الصادر عن لجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، أن القرار سيتم تعميمه على جميع البنوك والمؤسسات المالية في لبنان، والنائب العام في محكمة الاستئناف ورئيس السلطة المصرفية.

وقالت إن تجميد ورفع السرية المصرفية سيطبق على الحسابات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمدير عام ميناء بيروت حسن قريطم ومدير الجمارك العام اللبناني بدري ضاهر وخمسة آخرين، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون في الموانئ والجمارك.

وكان قريطم وبدري قد أبلغا الصحافة اللبنانية أمس الأربعاء أنه تم إرسال عدة رسائل على مر السنين إلى القضاء اللبناني للمطالبة بإزالة المواد شديدة الانفجار التي كانت مخزنة في الميناء الذي انفجر يوم الثلاثاء.

#البنك المركزي اللبناني #مرفأ بيروت #لبنان #انفجار بيروت

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