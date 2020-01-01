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ليبرمان يعلق على إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني.. ويصفها بـ"الخيانة"

الخميس 06 أغسطس 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعلق على إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني.. ويصفها بـ"الخيانة"


القدس المحتلة /سما/

انتقد وزير الجيش الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، أفيغدور ليبرمان، إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني، واصفا الخطوة بأنها “خيانة”.

وقال ليبرمان في تدوينة على حسابه في موقع “فيسبوك”، الخميس: “عندما يوعز رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) لرئيس مجلس الأمن القومي، بتقديم المساعدة الفورية للحكومة اللبنانية، بما في ذلك نقل الجرحى إلى المستشفيات في إسرائيل، فإن هذه خطوة إنسانية مرحب بها”.

ولكنه استدرك: “عندما قرر رئيس بلدية تل أبيب إضاءة (مبنى) بلدية المدينة بألوان العلم اللبناني كعلامة تضامن، إنها خطوة خيانة”.

وكانت بلدية تل أبيب قد أضاءت مساء أمس مبناها بالعلم اللبناني، تضامنا مع ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية أن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي “مواد شديدة الانفجار”.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

#ليبرمان #اسرائيل #مبنى بلدية تل أبيب #لبنان #انفجار بيروت

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