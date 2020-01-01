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"الخارجية": ارتفاع الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب "كورونا" إلى 207 والإصابات لـ4086

الخميس 06 أغسطس 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب "كورونا" إلى 207 والإصابات لـ4086


رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 207 (1 السعودية)، والإصابات إلى 4086 (1 فنزويلا)، وحالات التعافي إلى 1710.

وفي هذا السياق، أعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة نهله عبدربه عثمان إبراهيم (55) عاماً، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية  هناك إلى 63.

فيما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، بعدم تسجل اية حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69، كما لم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى  عدد الاصابات  2228.

في حين، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية  بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات هناك إلى 9، تعافت منها حالة واحدة، لتبقى 8 حالات نشطة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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