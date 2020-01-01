الرجوب يُطلع "فيفا" على آخر مستجدات اللعبة في فلسطين

القدس المحتلة /سما/

شارك رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في اجتماع عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، برئاسة جياني انفانتينو، مع عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي سعود المهندي.

كما شارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، رؤساء الاتحادات الوطنية من الأردن، البحرين، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، اليمن، قطر، الكويت، عُمان.

وشهد اللقاء نقاشاً لآخر القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.

واستعرض الرجوب آخر المستجدات المتعلقة باللعبة في فلسطين، والآليات والبروتوكولات الصحية التي اتبعها الاتحاد الفلسطيني لضمان سلامة اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية للفرق وكافة العاملين في القطاع الكروي، ووقايتهم من الإصابة بالفيروس.

كما وضع الرجوب المشاركين في صورة الوضع الراهن لكرة القدم الفلسطينية، لافتاً إلى أن عجلة الدوري الفلسطيني ستعود للدوران في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

كما أكد الرجوب أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني للعبة سيعقد يوم 11 من الشهر المُقبل، والذي سيشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وأنه سيعقد وفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم إقرارها من قبل وزارة الصحة، لضمان الحفاظ على حياة وصحة المشاركين فيه.

وطالب الرجوب الاتحادين الدولي والقاري بالعمل على إيجاد آلية تنظم دخول وخروج الفرق من وإلى فلسطين خاصة في الفترة القريبة القادمة، والتي ستشهد استئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها فلسطين خاصة توقف التنسيق والاتصال مع سلطات الاحتلال.

بدوره، أكد انفانتينو دعمه لحق فلسطين بتنظيم البطولات على أرضها، لافتاً إلى أن "فيفا" سيعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لإيجاد آلية تضمن حق الأندية والمنتخبات الفلسطينية باللعب على أرضها.

بدوره، أكد الشيخ سلمان دعمه لأي آلية يتم التوصل إليها، والتي من شأنها أن تضمن حق فلسطين في اللعب على أرضها.

كما أبدى الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والقيام بما يلزم لضمان حق الفلسطينيين باستضافة المباريات على أرضها.