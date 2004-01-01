أحكام على أسرى وتمديد وأربعة يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم، على الأسير موسى عوض خليل من جنين بالسجن الفعلي عاماً وغرامة خمسة آلاف شيكل، وعلى الأسير خالد مصطفى خندقجي من علار، شماليّ طولكرم، بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات ونصف، وهو معتقل منذ عامين وعلى الأسير أحمد خليل يوسف بدران من سكان مخيم قلنديا، بالسجن الفعلي لمدة 38 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000.

ومددت توقيف الأسير مؤمن سليم حنون من طولكرم إلى تاريخ 24/ 9/ 2020، وخالد حسين زكي من نابلس حتى 20-9.

من جهة أُخرى، دخل اليوم الأسير حسين علي حسن القواسمي (46 عاماً)، من محافظة الخليل، عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/ 8/ 2011، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ودخل الأسير إبراهيم محمود ذيب دار ناجي (40 عامًا)، من محافظة سلفيت، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/ 8/ 2004، وهو محكوم بالسجن 34 عامًا، ودخل الأسير سامح وليد صالح دار داود (40 عامًا)، من محافظة رام الله والبيرة، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/ 8/ 2004، وهو محكوم بالسجن 44 عامًا.

كما دخل الأسير عبد السلام صدقي سعيد شبارو (32 عامًا)، من محافظة رام الله والبيرة، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/ 8/ 2006، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.