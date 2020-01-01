"العليا الإسرائيلية" توقف مؤقتًا وبشكل جزئي عملية هدم مقبرة يافا

القدس المحتلة /سما/

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بوقف جزئي ومؤقت لأعمال الحفر الجاري في مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا داخل الخط الأخضر.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن المجلس الإسلامي في المدينة قدم استئنافًا للمحكمة ضد قرار محكمة منطقة تل أبيب باستئناف عملية التجريف تمهيدًا لبناء مسكن لإيواء المشردين فيه.

ورأى المجلس الإسلامي أن استئناف أعمال الحفر ستتسبب بإتلاف القبور، وستتسبب بإيذاء مشاعر المسلمين، لحين أن يتم إيجاد حل من أجل تلك القبور.

وأقرت المحكمة بضرورة إيقاف العمل مؤقتًا وبشكل جزئي بما لا يضر بالقبور الموجودة.