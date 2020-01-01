  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

"العليا الإسرائيلية" توقف مؤقتًا وبشكل جزئي عملية هدم مقبرة يافا

الخميس 06 أغسطس 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا الإسرائيلية" توقف مؤقتًا وبشكل جزئي عملية هدم مقبرة يافا


القدس المحتلة /سما/

 أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بوقف جزئي ومؤقت لأعمال الحفر الجاري في مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا داخل الخط الأخضر.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن المجلس الإسلامي في المدينة قدم استئنافًا للمحكمة ضد قرار محكمة منطقة تل أبيب باستئناف عملية التجريف تمهيدًا لبناء مسكن لإيواء المشردين فيه.

ورأى المجلس الإسلامي أن استئناف أعمال الحفر ستتسبب بإتلاف القبور، وستتسبب بإيذاء مشاعر المسلمين، لحين أن يتم إيجاد حل من أجل تلك القبور.

وأقرت المحكمة بضرورة إيقاف العمل مؤقتًا وبشكل جزئي بما لا يضر بالقبور الموجودة.

#المحكمة العليا الاسرائيلية #مقبرة #يافا

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

مقتل "خليل" شقيق الوزير حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة

ميشال حايك توقع انفجار مرفأ بيروت .. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

الأخبار الرئيسية

رغم نفي اسرائيل علاقتها بالحادثة.. صحفي إسرائيلي- أمريكي يتهم تل أبيب بالتورط في انفجار بيروت..!

7

بعد تهديد صّريح لوليّ العهد.. مخاوف أميركية: بن سلمان قد يبني قنبلة نووية بالتعاون مع الصين...

الصحة: وفاة مواطنة من حلحول متأثرة بإصابتها بـ"كورونا" ترفع الحصيلة إلى 94

تنفيذية المنظمة

تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة برئاسة الرئيس.. الالتزام بقرارات وقف كافة الاتفاقات مع اسرائيل

بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!