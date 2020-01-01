المالكي يوعز لـ"بيكا" بتقديم كل العون والمساعدة للبنان

رام الله /سما/

أوعز وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" بتقديم كل مساعدة ممكنة، ووضع كافة إمكانيات الوكالة لدعم الأشقاء في لبنان لمواجهة الكارثة ونتائجها.

وأكد المالكي في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، عممت الوزارة على سفراء دولة فلسطين في جميع الدول بضرورة المبادرة بالاتصال مع سفارات الجمهورية اللبنانية الشقيقة من أجل التضامن مع لبنان.

وأضاف ان الوزارة طلبت من السفراء حث الجاليات الفلسطينية حول العالم المساهمة في تقديم كل عون ومساعدة ممكنة للشعب اللبناني، لتعزيز إمكانياته في مواجهة الكارثة التي نتجت عن الانفجار في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.