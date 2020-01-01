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الاتحاد الأوروبي يقدم 33 مليون دولار لتمويل مساعدات الطوارئ الأولية للبنان

الخميس 06 أغسطس 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يقدم 33 مليون دولار لتمويل مساعدات الطوارئ الأولية للبنان


بروكسل /سما/ أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه سيقدم 33 مليون يورو لتمويل مساعدات الطوارئ الأولية للبنان وحشد الموارد المادية بما فيها سفينة مستشفى إيطالية للمساعدة في جهود الإغاثة في بيروت التي دمرها جزئيا انفجاران الثلاثاء.

وقال مصدر أوروبي إنه من المقرر عقد مؤتمر للمانحين لجمع تمويل إضافي لإعادة الإعمار بعد تقييم الاحتياجات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه من شأن هذا المبلغ أن يجعل من الممكن تغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لخدمات الطوارئ والمستشفيات في العاصمة.

وتحدثت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الخميس لمناقشة المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

وهبت الدول الأوروبية بسرعة لمساعدة لبنان. فقد وضعت إيطاليا بتصرف لبنان سفينة حربية تحمل تسهيلات طبية خصوصا للإجلاء بواسطة مروحية، كما أرسلت 250 من رجال إطفاء متخصصين في البحث والإنقاذ، وفق مصدر أوروبي.

#الاتحاد الاوروبي #لبنان #انفجار بيروت

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