معايعة تؤكد ضرورة تكثيف العمل مع الصناديق العربية والاسلامية لاستقطاب المشاريع

بيت لحم /سما/

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، اليوم الخميس، تكثيف العمل مع الصناديق العربية لاستقطاب المزيد من المشاريع الخاصة بقطاع السياحة والتراث الثقافي.

وتطرقت الوزيرة معايعة خلال لقائها ، الذي اقيم في مقر الوزارة ببيت لحم مع قطامي، الى صورة الأوضاع والإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار في فلسطين لحماية الموروث الثقافي والمواقع الأثرية والتراثية، مؤكدة أن حماية الموروث الثقافي هو حماية للهوية الوطنية الفلسطينية، مشددة على أهمية الاستمرار في بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية المواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين، حماية للرواية التاريخية الفلسطينية أمام ما تدعيه إسرائيل من مزاعم كاذبة وغير حقيقية.

وأكدت أهمية قيام الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بإعادة ترميم العديد من المواقع الأثرية، للحفاظ على الموروث الثقافي والأثري، علاوة على نجاح الوزارة في الحصول على العديد من القرارات الدولية المتعلقة بحماية الأماكن الدينية والأثرية في فلسطين.

واشارت معايعة إلى أن الحكومة ووزارة السياحة والآثار تقومان بعمل كبير لمواجهة الأزمة الحالية والمرتبطة بفيروس كورونا حيث ان القطاع السياحي كان أول المتضررين وسيكون آخر المتعافين، ولكن نعمل حاليا من خلال إعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة، والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد، هذه الخطط والبرامج منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، ومنها ما يعتمد على إعادة تأهيل وتطوير القطاع السياحي.

كما أكدت أهمية العمل الذي يقوم به فريق إعادة إنعاش وتطوير السياحة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا، والذي يعمل على معايير وبروتوكولات جديدة متوائمة مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى نشر المعايير والبروتوكولات الخاصة بالقطاع السياحي الفلسطيني لإعادة الثقة في هذا القطاع مما سيسمح بعودة الوفود السياحية من مختلف دول العالم لزيارتها واعادة فتح المنشآت السياحية حين تسمح الظروف بذلك.

وتباحث الجانبان حول سبل مساعدة القطاع الخاص في مواجهة الازمة وسبل استقطاب التمويل اللازم لمشاريع الترميم وتوفير فرص العمل.

بدورة شكر الوزير قطامي الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل الثنائي المشترك لخدمة القطاع السياحي الفلسطيني، وضرورة استقطاب المزيد من مشاريع الصناديق العربية لتطوير الواقع السياحي والاثري في فلسطين.

واطلع الوزير قطامي على صورة ما يقوم به المركز في الحفاظ على التراث الثقافي من اعمال ترميم للمباني التراثية والاثرية والتي تساهم ايضا في خلق فرص عمل للشعب الفلسطيني وإعادة الحياة لهذه المواقع الأثرية.