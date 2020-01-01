محافظ بيت لحم يفتتح محطة الأوكسجين في المركز الوطني للتأهيل

بيت لحم /سما/

افتتح محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الخميس، محطة الأوكسجين في المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل لمعاجلة المصابين بفيروس "كورونا" في بيت لحم.

وقال حميد، "نحتفل بافتتاح وتشغيل محطة الأوكسجين في المركز الوطني والتي كان بحاجة ماسة لذلك، والتي توفر ما يقارب 120 أسطوانة غاز تفي بالغرض، وممكن أن تزود مراكز أخرى مستقبلاً".

وأضاف أن هذا العمل والإنجاز يأتي بفضل تعاون وتضافر الجميع لا سيما صندوق الطوارئ في المحافظة الذي وفر إنشاء الغرفة والبنية التحتية في حين وفرت وزارة الصحة المولد الكهربائي.

وأشار حميد إلى أن بيت لحم اليوم أكثر استعداداً لتقديم الخدمة ولكن المطلوب منها استكمال خطوة أخرى، لان نكون جاهزين لما قد يحصل من زيارة في عدد المصابين وعليه المطلوب الان تجهيز المستشفى العسكري والذي يعمل الأن عليه صندوق الطوارئ بمساعدة المجتمع المحلي.

وقدم حميد شكره لكل المساهمين في تقديم الدعم والوصول إلى هذه اللحظة من تجهيز محطة الأوكسجين وغيرها من الأمور التي ساعدت على مواجهة وباء فيروس "كورونا".

وقال مدير المركز الوطني للتأهيل عماد جاهز إن افتتاح المحطة يعتبر إنجازاً كبيراً، للحاجة الملحة للمرضى الذين يعتمدون على الأوكسجين، لافتاً إلى أنهم في السابق كانوا يعتمدون على مستشفى بيت جالا الحكومي ما شكل عبئ وجهد ووقت.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الطوارئ أنطون سلمان إن المرحلة صعبة وبحاجة إلى تضافر الجهود لتخفيف العبء عن المواطن، لا سيما ما يعانيه من ألم وباء فيروس "كورونا"، وعليه وصلنا اليوم إلى لحظة الإنجاز المتمثل بمحطة الأوكسجين.

وأضاف سلمان أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تضافر الجهود، خاصة أننا نشرع بالعمل على تجهيز المستشفى العسكري بالكامل بتوجيهات محافظ بيت لحم، حتى يكون سنداً للحالة التي تعيشها المحافظة خلال جائحة "كورونا".