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ارتفاع معدلات الإصابة بإسرائيل وبينيت ينتقد الحكومة

الخميس 06 أغسطس 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع معدلات الإصابة بإسرائيل وبينيت ينتقد الحكومة


القدس المحتلة /سما/

قال روني غامزو منسق مكافحة فيروس كورونا في الصحة الإسرائيلية، إن عدد حالات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في إسرائيل هو الأعلى عالميًا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن غامزو قوله، إن هناك محاولات ناجحة مبدئيًا لوقف ارتفاع هذا العدد وربما تقليصه.

وقال "إن الهدف الحالي هو خفض الحصيلة اليومية للمصابين إلى بضع مئات حتى مطلع الشهر المقبل".

من جانبه، وجه رئيس كتلة يمينا نفتالي بينيت، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، واتهمهم بأنهم يديرون شؤون الحكومة من منطلق مصالحهم الشخصية.

وأشار بينيت إلى عجز الحكومة الإسرائيلية عن بلورة خطة لدحر وباء الكورونا أو أخرى لإنقاذ المرافق الاقتصادية.

واعتبر بينيت اجراء انتخابات في الفترة القريبة بأنها ستكون بخطوة تنطوي على الهلوسة والجنون وذلك رغم أن حزبه قد يستفيد منها.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية #نفتالي بينت

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