طواقم الانقاذ تتعامل مع حادثي سير في نابلس

نابلس /سما/

تعاملت طواقم اطفائية بلدية نابلس والهلال الاحمر، اليوم الخميس مع حادثي سير منفصلين اسفر احدهما عن اصابة فتاة بجروح متوسطة، فيما اسفر الثاني عن اصابة مواطن بالهلع.

وأوضحت الاطفائية في ان طواقم الانقاذ قد تعاملت مع حادث انزلاق شاحنه قرب مخيم بلاطه، شرق المدينة، حيث فقد السائق السيطره وعمل على الانعطاف الى حافة الشارع لتفادي وقوع اصابات بالمواطنين فارتطم باحدى المحلات ما ادى الى اصابة صاحب المحل بالهلع وتم نقله الى المستشفى بواسطة طواقم اسعاف الهلال الاحمر للاطمئنان على سلامته.

كما تعاملت فرق الانقاذ مع حادث انقلاب مركبه على طريق قوصين غرب المدينة، واسفر الحادث عن اصابة فتاة تم نقلها للمستشفى ووصفت اصابتها بالمتوسطه وقد تم تأمين السيارة والموقع.