غزة: وقفة للفصائل تضامنًا مع لبنان

غزة /سما/

نظمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع لبنان، بعد الكارثة التي حصلت في بيروت عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية.

ورفع المشاركون في الوقفة بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، العلمين الفلسطيني واللبناني، وشعارات تؤكد على وحدة دم الشعبين.

وأكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في كلمة له، تضامن الشعب الفلسطيني، مع الشعب اللبناني، في ظل هذا الحدث الكبير الذي ألم به، مقدمًا العزاء لعوائل الضحايا.

وقال "نحن على ثقة عالية أن الشعب اللبناني الشقيق سيواصل النهوض من تحت الركام واستكمال مسيرة البناء والازدهار للبنان".