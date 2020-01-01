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أشكنازي عن المساعدات الاسرائيلية للبنان: صراعنا مع حزب الله وليس الشعب اللبناني

الخميس 06 أغسطس 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشكنازي عن المساعدات الاسرائيلية للبنان: صراعنا مع حزب الله وليس الشعب اللبناني


القدس المحتلة /سما/

دعا غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية من أجل مواصلة مواجهة فيروس كورونا.

وتعهد أشكنازي وهو من حزب أزرق - أبيض، بأن يبذل حزبه كل الجهود اللازمة لمنع الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وبشأن المساعدات التي ستقدمها إسرائيل إلى لبنان، قال أشكنازي إن إسرائيل لها صراع مع حزب الله وليس الشعب اللبناني، وأن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المأساة.

وفي ذات الوقت شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على أن جيش حكومته على استعداد للدفاع أمام أي محاولة لتنفيذ هجمات، وأن إسرائيل ستحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجوم.

#غابي أشكنازي #اسرائيل #لبنان #الحكومة الاسرائيلية #انفجار بيروت

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