الاحتلال يعيد اعتقال أسير محرر بعد الافراج عنه من معبر الظاهرية

الخليل /سما/

اعتقلت مخابرات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الخميس، أسيرا محررا بعد الإفراج عنه على حاجز الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، أن مخابرات الاحتلال أعادت اعتقال الاسير المحرر حماد أحمد حماد أبو ماريا (27 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد الإفراج عنه ووصوله إلى حاجز الظاهرية العسكري.

وأضاف، ان أبو ماريا وبعد ان استلم أغراضه وأماناته خارج المعبر، حضر ضباط مخابرات من جيش الاحتلال وقام باعتقاله وإرجاعه إلى داخل المعبر.

والاسير حماد تم الافراج عنه اليوم بعد قضاء 14 شهرا من الاعتقال في سجن النقب الصحراوي.