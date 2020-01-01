  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: "اتحاد المقاولين" تُقَدِّم عشرة آلاف مسحة فحص

الخميس 06 أغسطس 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: "اتحاد المقاولين" تُقَدِّم عشرة آلاف مسحة فحص


رام الله /سما/

استلمت وزارة الخارجية والمغتربين، عشرة آلاف مسحة فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مُقدمة من شركة اتحاد المقاولين "CCC".

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنه بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من سفارتنا لدى جمهورية كازاخستان، عبر شراء مباشر من جمهورية الصين الشعبية، وتم شحن هذه الكمية إلى الأردن وبقيت هناك نتيجة لوقف التنسيق مع إسرائيل، وعدم التمكن من إدخالها عبر الجسر، حتى وافقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على متابعة الشحنة وتنسيق إدخالها وايصالها للجانب الفلسطيني، وعليه سيتم تسليمها لمخازن وزارة الصحة في مدينة نابلس.

وأعربت الخارجية عن شكرها لشركة اتحاد المقاولين على هذا التبرع الثاني، كما تتقدم بالشكر للأونروا لتسهيل إجراءات إدخال الشحنة ووصولها لوزارة الصحة، مؤكدة أنها ستستمر في جهودها بتوفير ما يلزم من مسحات لفحص فيروس كورونا، إضافة لأجهزة التنفس الاصطناعي التي وفرتها في وقت سابق وتم تسليمها لوزارة الصحة، والتي وزعتها على المستشفيات حسب الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على توفير المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي لتكون دولة فلسطين في وضع أفضل لمواجهة جائحة كورونا.

#الخارجية والمغتربين #اتحاد المقاولين #مسحات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

مقتل "خليل" شقيق الوزير حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة

ميشال حايك توقع انفجار مرفأ بيروت .. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام

الأخبار الرئيسية

سرايا

كيف أفشلت الجهاد الاسلامي محاولة إنزال اسرائيلية على شواطئ شمال لبنان قبل 28 عاماً؟

بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!

11744

عاموس يادلين يزعم : كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات لحزب الله

وزيرة الصحة : تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 حالة تعافٍ

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان