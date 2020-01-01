الخارجية: "اتحاد المقاولين" تُقَدِّم عشرة آلاف مسحة فحص

رام الله /سما/

استلمت وزارة الخارجية والمغتربين، عشرة آلاف مسحة فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مُقدمة من شركة اتحاد المقاولين "CCC".

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنه بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من سفارتنا لدى جمهورية كازاخستان، عبر شراء مباشر من جمهورية الصين الشعبية، وتم شحن هذه الكمية إلى الأردن وبقيت هناك نتيجة لوقف التنسيق مع إسرائيل، وعدم التمكن من إدخالها عبر الجسر، حتى وافقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على متابعة الشحنة وتنسيق إدخالها وايصالها للجانب الفلسطيني، وعليه سيتم تسليمها لمخازن وزارة الصحة في مدينة نابلس.

وأعربت الخارجية عن شكرها لشركة اتحاد المقاولين على هذا التبرع الثاني، كما تتقدم بالشكر للأونروا لتسهيل إجراءات إدخال الشحنة ووصولها لوزارة الصحة، مؤكدة أنها ستستمر في جهودها بتوفير ما يلزم من مسحات لفحص فيروس كورونا، إضافة لأجهزة التنفس الاصطناعي التي وفرتها في وقت سابق وتم تسليمها لوزارة الصحة، والتي وزعتها على المستشفيات حسب الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على توفير المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي لتكون دولة فلسطين في وضع أفضل لمواجهة جائحة كورونا.