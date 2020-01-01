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بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!

الخميس 06 أغسطس 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تشييع جثمان شقيقه.. حسين الشيخ: ساقطع يدي لو مست النسيج الاجتماعي..!


رام الله /سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إنه إذا أردتم المحافظة على دماء خليل فلا بد دائماً الأولوية أن تكون وطنية.

وأضاف خلال فيديو بعد دفن جثمان شقيقه: "الأولوية لأهلنا وبلدنا ويجب أن لا ننسى أنا تحت بطش الاحتلال"، متمنياً لو كانت الرصاصة التي قتلت أخيه خليل أن تكون رصاصة إسرائيلية.

وتابع: "نحن مسئولين في هذه البلد عن جميع الناس، وإذا كانت دماؤه هي الطريق كيف نتعلم المحافظة على وحدتنا وتماسكنا ونسيجنا الوطني، فأنا أناشدكم جميعاً بأن تتمسكوا بهذا الموضوع".

وعبر عن حزنه قائلاً: "أنا قلبي موجوع ومفتور على فقدان شقيقي خليل"، مضيفاً: "نحن جئنا فدائية على هذه الثورة، أي شخص منا عاش هو عمر زيادة، ما عندي إلا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشكر الشيخ جميع من شارك في عملية الدفن وبسبب هذا الظرف الصحي الي هو الكورونا وبعد شكري الجزيل إلكم كلكم

وأردف قائلاً: "أشكركم فردا فردا ولمشاركتم الأخوية التي تعبر عن محبتكم لنا وللفقيد"، لافتاً إلى أنه بسبب الوضع الصحي نتيجة وباء فيروس كورونا لن يكون هناك عزاء للفقيد.

وقال: "عزاؤنا الوحيد أن تترحموا على الفقيد وأنا بوعدكم باسم الأسرة وأهل البلد وإخواني وزملائي وأشقائي، يدي سوف أقطعها إذا بتكون شريك في ضرب النسيج الاجتماعي والوطن الفلسطيني".

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