اشتية يعلن توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار

رام الله /سما/

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.

وأوضح اشتية، أثناء توقيع الاتفاقية، أن تلك الأموال لخدمة الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرنامج تشغيل.

وبين أنه سيتم تخصيص 6 مليون دولار للأسر المحتاجة، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

وفت إلى أن 13.9 مليون دولار لعمال المياومة من خلال وزارة العمل، وسيستفيد منها 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة "كورونا".

أما 10 الأخيرة فستخصص لبرنامج التشغيل المؤقت وسيتم تنفيذه من خلال 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة.