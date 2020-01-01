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حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "

الخميس 06 أغسطس 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار " مرفأ بيروت "


بيروت /سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الفيديوهات الخاصة بانفجار "مرفأ بيروت"، ومن بين هذه الفيديو كان فيديو يحتوي على مشاهد وجود صاروخ قبيل لحظة الانفجار ، الأمر الذي زادت الشكوك بأن يكون الانفجارات التي تعرض لها مرفأ بيروت ناتج عن غارات جوية.

وكالة الصحافة الفرنسية أكدت أن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل ويظهر فيه صاروخ وهو يسقط على مرفأ بيروت قبيل الانفجار، مركب وغير صحيح.

ووفق الوكالة، فقد انتشر مقطع الفيديو المفبرك هذا، فيما تتردد على مواقع التواصل في لبنان أخبار عن سماع أشخاص في مناطق مجاورة للمرفأ لصوت طائرات حربية في السماء قبل الانفجار بقليل، كما ترافق مع ورود أخبار كاذبة عن إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

وأصدرت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس تقريرا، قالت فيه إن الصاروخ الذي يظهر ويختفي بلمح البصر مركب على الفيديو الأصلي.

ولدى مقارنة نسخ الفيديو المتداولة منذ مساء الثلاثاء مع النسخة المنشورة على أنها تظهر صاروخا، يمكن ملاحظة أن الصاروخ تم تركيبه على الفيديو ليؤيد الادعاء المتداول بأن قصفاً إسرائيلياً هو الذي أدى لانفجار المرفأ.

وكانت السلطات اللبنانية قالت إن الانفجار نتج عن تخزين 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت “من دون أي تدابير للوقاية”، ما أدى إلى سقوط 137 ضحية وأكثر من 5 آلاف جريح، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

#انفجار بيروت #حقيقة الصاروخ الذي شوهد لحظة انفجار مرفأ بيروت

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