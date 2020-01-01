الأسير أبو عرام يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله /سما/

علق الأسير خليل أبو عرام (54 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة خمسة أيام، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، يقضي بالسـماح له بالبقاء مع نجله الأسير أحمد.

وأوضح نادي الأسير، في بيان الخميس، أنه تم إنهاء عزل الأسير أبو عرام في سجن "عسقلان" بعد الاتفاق وتعليقه للإضراب، ومن المفترض أن ينفذ الاتفاق خلال 10 أيام.

يُشار، إلى أن الأسير أبو عرام معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ونجله أحمد معتقل إداريًا منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يفرج عنه الشهر المقبل.

يذكر، أن الأسير مهند العزة شرع بإضراب عن الطعام نصرة للأسير أبو عرام، وأعلن أسرى آخرون أنه وفي حال لم تتم الاستجابة لمطلب الأسير أبو عرام سيشرعون بإضراب إسنادي معه.