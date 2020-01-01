أسرى "جلبوع" يشرعون بخطوات احتجاجية

رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أسرى معتقل "جلبوع" شرعوا منذ يومين بخطوات احتجاجية، ردًا على نقل عميد الأسرى كريم يونس بشكل قمعي إلى "مجدو".

وأوضحت الهيئة في بيان الخميس، وفقًا لما نقلته عن ممثل الأسرى في قسم (4) بالمعتقل وضاح البزرة، أن الخطوات التصعيدية تمثلت بإغلاق قسم (4) وهو القسم الذي كان يقبع به يونس، كما وقام الأسرى بإرجاع وجبة طعام، ويوم أمس قاموا بإغلاق جميع أقسام السجن باستثناء قسم 3.

ولفتت الهيئة، أن ما قام به أسرى "جلبوع" من خطوات احتجاجية يأتي رفضاً للحركة الاستفزازية التي قامت بها إدارة السجن والمتمثلة بنقل الأسير يونس بشكل مفاجئ وبدون أية أسباب تستدعي لذلك.

وأضافت، أن من المتوقع أن تعقد جلسة حوار بين ممثلي الأسرى في "جلبوع" وقائد مخابرات المنطقة، للمطالبة بإعادة عميد الأسرى يونس إلى المعتقل، وفي حال فشلت جلسة الحوار فإن الأسرى سيستمرون بخطواتهم التصعيدية.

وحذرت الهيئة، من خطورة تصاعد الهجمة الشرسة بحق الأسرى لا سيما الكوادر التنظيمية داخل المعتقلات، فسلطات الاحتلال تتعمد الانتقام من الأسرى وتعقيد تفاصيل حياتهم والتنغيص عليهم بشتى السبل.

يذكر أن الأسير يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من بلدة عارة في الداخل، وهو معتقل منذ عام 1983، ومحكوم بالسجن المؤبد الذي جرى تحديده لاحقًا بـ 40 عامًا.