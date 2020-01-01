كبار ممثلي احزاب الحريديم: فرصة منع الانتخابات معدومة..!

القدس المحتلة /سما/

قال أعضاء بارزون في حزبي شاس ويهوداة هتوراة ، صباح اليوم (الخميس) ، إنهم على وشك الاستسلام لمحاولة منع الانتخابات. وقد عبر كبار المسؤولين عن حالة الاحباط من الأزمة بعد الاجتماعات التي جرت أمس بين ممثلي الأحزاب المتشددة وبني غانتس ونتنياهو بشكل منفصل.

وفقا لهم كما نقلت قناة كان العبرية ، ففي محادثات مع غانتس ، أوضح أنه إذا قدم تنازلات بشأن مسألة الميزانية ، فلن يحسبوه في الائتلاف في أي نزاع مستقبلي قد ينشأ. وأضافوا أن رئيس أزرق وأبيض أوضح أن ذلك سيؤدي الآن إلى الإطاحة به من قبل الليكود ونتنياهو في كل خلاف مستقبلي في الائتلاف.

وكان رئيس الوزراء قال في محادثة مغلقة إنه يفكر في جلب الميزانية الاحد القادم على طاولة الحكومة للموافقة عليها وأنه إذا أراد بني غانتس خفض الميزانية - فسوف يعارض موافقته في الحكومة. وقال كبار أعضاء الحزبين المتديّنين هذا الأسبوع إنهم سيوضحون لنتنياهو أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد خلاف حول الميزانية سيؤدي إلى رفضهم دعمه خلال الحملة الانتخابية وانهاء التحالف طويل الأمد بين الأحزاب المتشددة ونتنياهو.