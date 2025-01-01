رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع موهبة ساو باولو البرازيلي

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً عن تعاقده مع الشاب جوستافو مايا جناح فريق ساو باولو البرازيلي لمدة طويلة حتى صيف عام 2025.

وارتبط اسم جوستافو مايا صاحب 19 عاماً بالانتقال للعب في صفوف برشلونة، حيث سيتواجد في فريق رديف برشلونة “برشلونة ب”، على أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بعد اكتساب خبرة اللعب في إسبانيا.

ونشر موقع نادي برشلونة الرسمي على الإنترنت خبر التعاقد مع البرازيلي الشاب جوستافو مايا بشكلٍ رسمي لمدة خمس سنوات بمبلغ 4.5 مليون يورو.

وأشار موقع النادي الكتالوني إلى أن برشلونة قد فعل خيار شراء جوستافو مايا، بعد أن دفع بالفعل مليون يورو لضمان الحصول على أولوية التعاقد معه.

وبعدها دفع نادي برشلونة 3.5 مليون يورو آخرين من أجل الحصول على خدمات الشاب البرازيلي بشكلٍ نهائي، ليصل إجمالي سعر الصفقة 4.5 مليون يورو.

وأضاف الموقع بأن الشرط الجزائي في عقد الشاب البرازيلي جوستافو مايا يبلغ 300 مليون يورو.