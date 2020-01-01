إسرائيل تستعد لإجراء تجارب لقاح كورونا على البشر في الخارج

القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، أن إسرائيل تستعد لاجراء تجارب لقاح كورونا على البشر، وأن الاتصالات المتقدمة جارية الآن مع الدول التي سيتم إجراء التجربة فيها.

وأضافت القناة أن المعهد البيولوجي الإسرائيلي أجرى حتى الآن تجارب على الحيوانات، مدعيًا أن نتائجها "كانت إيجابية". ومن المتوقع أن تقدم إسرائيل في المقابل جرعات اللقاح لتلك البلدان، إذا نجحت عملية التطوير.

وفي السياق ذاته، زار رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس المعهد البيولوجي اليوم، ومن المتوقع أن يدلي ببيان حول الموضوع في الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينيتش).