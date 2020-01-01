"اللجنة الوطنية" و"الاتصالات" توقعان اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"

رام الله / سما /

وقع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة علي أبو زهري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، اليوم الخميس، اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"، بحضور أمين عام اللجنة دوّاس دوّاس.

ويأتي توقيع الاتفاقية استنادا للاتفاق الموقع بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لدعم وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة فلسطين.

وقال أبو زهري إن الاتفاقية تهدف إلى تعليم مليون طفل فلسطيني على برمجة الكومبيوتر ومهارات القرن الـ21 بشكل مجاني في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشريف وأراضي الـ1948 ومناطق الشتات، خلال الـ5 سنوات المقبلة، وتضم مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة.

وثمن جهود منظمة "الألكسو" ممثلة بمديرها العام محمد ولد أعمر ومجالسها الإدارية والتنفيذية ودوائر الاختصاص، على اهتمامهم وتفاعلهم مع احتياجات دولة فلسطين بشكل دائم، وتقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي تمثل حاجة أساسية لتنمية مواهب وقدرات أطفال فلسطين في المدارس والمراكز الأكاديمية في شتى أماكن تواجدهم.

من جانبه، أشار سدر إلى أن هذه المبادرة ستمهد لخلق جيل منتج للتكنولوجيا وليس مستهلكا فقط، مؤكدا ضرورة استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات من خلال تعلم البرمجة، وهي نشاط إبداعي يمكن لأي طفل الانخراط فيه وأن يحفز مهارات التفكير لديه، بما ينمي الإبداع ويعزز الثقة بالنفس لدى هؤلاء الأطفال، إضافة إلى اتساع مداركهم لتحقيق نجاحات في مجالات أخرى متنوعة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الابتكار.