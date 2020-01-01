"اللجنة الوطنية" و"الاتصالات" توقعان اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"

وقع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة علي أبو زهري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، اليوم الخميس، اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"، بحضور أمين عام اللجنة دوّاس دوّاس.
ويأتي توقيع الاتفاقية استنادا للاتفاق الموقع بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لدعم وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة فلسطين.
وقال أبو زهري إن الاتفاقية تهدف إلى تعليم مليون طفل فلسطيني على برمجة الكومبيوتر ومهارات القرن الـ21 بشكل مجاني في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشريف وأراضي الـ1948 ومناطق الشتات، خلال الـ5 سنوات المقبلة، وتضم مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة.
وثمن جهود منظمة "الألكسو" ممثلة بمديرها العام محمد ولد أعمر ومجالسها الإدارية والتنفيذية ودوائر الاختصاص، على اهتمامهم وتفاعلهم مع احتياجات دولة فلسطين بشكل دائم، وتقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي تمثل حاجة أساسية لتنمية مواهب وقدرات أطفال فلسطين في المدارس والمراكز الأكاديمية في شتى أماكن تواجدهم.
من جانبه، أشار سدر إلى أن هذه المبادرة ستمهد لخلق جيل منتج للتكنولوجيا وليس مستهلكا فقط، مؤكدا ضرورة استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات من خلال تعلم البرمجة، وهي نشاط إبداعي يمكن لأي طفل الانخراط فيه وأن يحفز مهارات التفكير لديه، بما ينمي الإبداع ويعزز الثقة بالنفس لدى هؤلاء الأطفال، إضافة إلى اتساع مداركهم لتحقيق نجاحات في مجالات أخرى متنوعة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الابتكار.