  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يردم 3 برك مياه زراعية في الجفتلك

الخميس 06 أغسطس 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، برك مياه زراعية في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بالأغوار الوسطى.

وقال رئيس بلدية الجفتلك أحمد أبو غانم ، إن قوات الاحتلال ردمت 3  برك مياه، تغذي كل منها 70 دونما زراعيا على الأقل في منطقة الشونة من القرية، وتعود ملكيتها للمواطنين منير نصاصرة وياسر زبيدي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت، يوم أمس، نحو 100 شجرة نخيل في ذات المنطقة، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليها.

والشونة أو (خربة علان) من بين عدة تجمعات في الجفتلك تتعرض لاستهداف متكرر من قبل الاحتلال.

#الاحتلال #الجفتلك

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

مقتل "خليل" شقيق الوزير حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

نجا بإعجوبة.. العثور على شاب قذفه انفجار بيروت في البحر وبقي فيه لـ30 ساعة

جمعية أبناء البيرة توضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

الأخبار الرئيسية

11744

عاموس يادلين يزعم : كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات لحزب الله

وزيرة الصحة : تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 حالة تعافٍ

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

معبر

غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام

22747

اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم