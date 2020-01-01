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عاموس يادلين يزعم : كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات لحزب الله

الخميس 06 أغسطس 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاموس يادلين يزعم : كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات لحزب الله


القدس المحتلة / سما /

زعم الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء احتياط عاموس يادلين، صباح الخميس، أن كارثة بيروت التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات مملوك لـ (حزب الله).
 
وقال يادلين، وفقًا لإذاعـة 103Fm: إن كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع، يحتوي على كميات ضخمة من مواد إنتاج المتفجرات المملوكة لـ (حزب الله).
 
وأضاف، أنه "مع مرور الوقت سيفهمون في لبنان أن (حزب الله)، مسؤول عن الكارثة"، وفق زعمه.
 
وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 137 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.

#انفجار بيروت #اسرائيل #حزب الله

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