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الاحتلال يهاجم مواطنين قرب بئر مياه دير شرف غرب نابلس

الخميس 06 أغسطس 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

استهدفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عددا من المواطنين الذين تواجدوا قرب بئر مياه دير شرف غرب نابلس، عقب نصب خيمة ووضع كرفان من قبل المستوطنين في المنطقة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مواطنين من بلدتي سبسطية ودير شرف توجهوا نحو المنطقة التي نصب فيها مستوطن خيمة وكرفانا، قرب بئر المياه المغذية للمدينة والقرى المحيطة، وهاجمهم جنود الاحتلال برفقة عدد من المستوطنين.

وأضاف ان جنود الاحتلال يحاولون طردنا من المنطقة والتي من المقرر إقامة صلاة غدا الجمعة عليها، في محاولة لمنع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في أراضي المواطنين التابعة لبلدة دير شرف.

#الاحتلال

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