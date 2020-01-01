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ألمانيا تعلن وفاة موظفة بسفارتها إثر انفجار بيروت

الخميس 06 أغسطس 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تعلن وفاة موظفة بسفارتها إثر انفجار بيروت


وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، وفاة إحدى موظفات سفارتها بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريح: "ما كنا نخشاه تم تأكيده. توفيت إحدى موظفات سفارتنا في بيروت أثناء تواجدها في منزلها إثر الانفجار".

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بحسب الحكومة اللبنانية، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث على أمل العثور على ناجين.

ونجم الانفجار عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ ست سنوات نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم "من دون أي تدابير للوقاية"، بحسب السلطات.

يتبع..

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