  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مايا دياب تناشد بن سلمان وتثير ضجة عبر "تويتر"

الخميس 06 أغسطس 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايا دياب تناشد بن سلمان وتثير ضجة عبر "تويتر"


وكالات / سما /

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على حسابها الشخصي في "تويتر" تغريدة تناشد من خلالها الأمير محمد بن سلمان التدخل لإنقاذ لبنان، عقب الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وقالت مايا في تغريدتها: أريد رجلاً واحداً، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة".

وعلقت الفنانة اللبنانية على انفجار المرفأ المأساوي في تغريدة سابقة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض، دولة الكلاب والحيوانات الناطقة، دولة ليه أصلاً هيدي دولة، البكاء لا يكفي، بدنا ياكن جثث وبس جثث".

وأثارت مايا موجة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن الأمر شأن داخلي ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل خارجي، فيما أيد آخرون مناشدتها مشيرين إلى "الفساد" الذي طال البلد.

وبين مؤيد ومعارض لتغريدة مايا دياب، اتفق الجميع على أن ما حدث هو مأساة وأعربوا عن تضامنهم مع ذوي ضحايا الانفجار ومع لبنان.

#مايا دياب #تويتر #مرفأ بيروت #انفجار_المرفا

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

مقتل "خليل" شقيق الوزير حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

شكوى ضد "سارة" نتنياهو بتهمة التحرش الجنسي

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 حالة تعافٍ

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

معبر

غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام

22747

اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم

بعد فاجعة بيروت: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للعودة إلى الروتين في الشمال