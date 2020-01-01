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خطوات احتجاجية لأسرى "جلبوع" ردا على نقل الأسير كريم يونس إلى "مجدو"

الخميس 06 أغسطس 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن أسرى معتقل "جلبوع" شرعوا منذ يومين بخطوات احتجاجية، ردا على نقل عميد الأسـرى كريم يونس، من معتقل "جلبوع" إلى "مجدو".

وأوضحت هيئة الأسرى نقلا عن ممثل الأسرى في قسم (4) بالمعتقل وضاح البزرة، أن الخطوات التصعيدية تمثلت بإغلاق قسم (4) وهو القسم الذي كان يقبع به يونس، كما ارجع الأسرى وجبة طعام، وأغلقوا أمس جميع أقسام السجن باستثناء قسم 3.

ولفتت إلى أن ما قام به أسرى "جلبوع" من خطوات احتجاجية يأتي رفضا للحركة الاستفزازية التي قامت بها إدارة السجن والمتمثلة بنقل الأسير يونس بشكل مفاجئ ومن دون أية أسباب تستدعي لذلك.

وأضافت انه من المتوقع أن تعقد جلسة حوار تضم ممثلي الأسرى في "جلبوع"، للمطالبة بإعادة عميد الأسرى يونس إلى المعتقل، وفي حال فشلت جلسة الحوار فإن الأسرى سيستمرون بخطواتهم التصعيدية.

يذكر أن الأسير يونس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، من بلدة عارة في أراضي الـ1948، وهو معتقل منذ عام 1983، ومحكوم بالسجن المؤبد الذي جرى تحديده لاحقا لمدة 40 عاماً.

#سجن جلبوع #سجن مجدو #هيئة الأسرى

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