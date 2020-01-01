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لا قرارات دون التشاور مع كافة الاطراف

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

الخميس 06 أغسطس 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان


غزة / سما/

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نفى المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"  عدنان ابو حسنه ان تكون الوكالة قد قامت بتغيير اسماء بعض مدارسها في قطاع غزة وهي اسماء تتعلق بشهداء وقادة تاريخيين .

وقال أبو حسنه في تصريحات اذاعية ان الاونروا تنظر فعلا في كافة اسماء منشئاتها على قاعدة معقولة ولكنها لم تتخذ اي قرار حتى الان موضحا ان اي قرار حول هذا الموضوع لن يتم الا  بالتشاور مع كافة الشركاء والاطراف ذات العلاقة قبل الاعلان عنه.

وتابع " أن مدير عمليات الاونروا سيلتقي مع العديد من الاطراف المعنية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي له الاسبوع القادم لمناقشة اولويات عمل الاونروا في خدمة 1.4 مليون لاجئ في قطاع غزة المرحلة القادمة وايضا لمناقشة موضع اسماء المنشائات .

وتابع " نتمنى من الجميع عدم الارتهان للاشاعات والاعتماد على المعلومات الصادرة من الاونروا ومدير عملياتها السيد ماتياس شمالي.

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