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دغلس يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الأهالي

الخميس 06 أغسطس 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم؛ عقب انتشار خلية ارهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.

وقال دغلس ، إن مجموعة ارهابية من المستوطنين نفذت عدة عمليات واعتداءات بحق المواطنين، بين نابلس ورام الله، طالت حرق مسجد في البيرة، واحراق مركبات في جماعين وفرعتا جنوب نابلس، وكانت تخط شعارا "الحصار للعرب وليس لليهود".

وأكد أن هذه المجموعة استهدفت بعض المواطنين بين بلدتي الطيبة ودوما جنوب نابلس، بعد نصبها لحواجز على الطريق الواصل بين البلدتين.

وأوضح دغلس أنه جرى رصد لمجموعات من المستوطنين الليلة الماضية، على مدخل قرية اللبن الشرقية على طريق نابلس ورام الله، فيما كانت مجموعة أخرى تقتحم منطقة المسعودية التاريخية على الطريق بين نابلس وجنين.

#غسان دغلس

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