تصريحات نارية لراغب علامة عقب انفجار بيروت.. ماذا قال؟

وكالات / سما /

عبر المطرب اللبناني راغب علامة عن حزنه الشديد لما تعرض له بلده لبنان، عقب وقوع انفجار ضخم، أول أمس الثلاثاء، نتج عنه خسائر كبيرة وقتلى ومصابين.

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة".

وتابع: "كفاكم كذبا ونفاقا!، إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر".

وختم: "نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي".

لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الإنفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً ! إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة و ضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.