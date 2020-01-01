  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تصريحات نارية لراغب علامة عقب انفجار بيروت.. ماذا قال؟

الخميس 06 أغسطس 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات نارية لراغب علامة عقب انفجار بيروت.. ماذا قال؟


وكالات / سما /

عبر المطرب اللبناني راغب علامة عن حزنه الشديد لما تعرض له بلده لبنان، عقب وقوع انفجار ضخم، أول أمس الثلاثاء، نتج عنه خسائر كبيرة وقتلى ومصابين.

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة".

وتابع: "كفاكم كذبا ونفاقا!، إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر".

وختم: "نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي".

لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الإنفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً ! إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة و ضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.

#راغب علامة #انفجار بيروت #مرفأ بيروت

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

شكوى ضد "سارة" نتنياهو بتهمة التحرش الجنسي

"السقف يسقط والراهب يهرب"... شاهد: فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

على خطى مصر والإمارات ... إسرائيل تعلن عن إجراء جديد لدعم لبنان

الأخبار الرئيسية

معبر

غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام

22747

اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم

بعد فاجعة بيروت: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للعودة إلى الروتين في الشمال

0998

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

خليل

تقرير: مقتل "خليل" شقيق وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة