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الصين تطلق قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد

الخميس 06 أغسطس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطلق قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد


وكالات / سما /

أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 12:01 مساءً اليوم الخميس (بتوقيت بكين).

وتم إرسال القمر الصناعي قاوفن-9 04 إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش - 2 دي، ويتميز بدقة تصل إلى مستوى أقل من متر.

وسيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي لمسوحات الأراضي، وتخطيط المدينة، وتأكيد حق الأرض، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

كما سيوفر معلومات وبيانات لتطوير مبادرة الحزام والطريق.

#الصين #قمر صناعي

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