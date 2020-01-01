  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لأول مرة.. فيسبوك تحذف فيديو "مضلل" لترامب عن كورونا

الخميس 06 أغسطس 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. فيسبوك تحذف فيديو "مضلل" لترامب عن كورونا


وكالات / سما /

في سابقة لم تحدث من قبل، حذف موقع "فيسبوك"، الأربعاء، تسجيلا مصورا نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال "محصنون تقريبا" ضد مرض كوفيد-19، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم فيسبوك "هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بالمرض"، وفق ما أوردت "رويترز".

وأضاف المتحدث أن هذه هي "المرة الأولى" التي تحذف فيها شبكة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها على تويتر، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو. لكن تويتر أخفت التغريدة لاحقا أيضا لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضا بالمرض، ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين.

ولم يرد البيت الأبيض أو حملة الرئيس الأميركي على الفور على طلب للتعليق من "رويترز".

#كورونا #الاطفال #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حسين الشيخ على مقتل أخيه "خليل" في شجار عائلي بمدينة البيرة

مقتل "خليل" شقيق الوزير حسين الشيخ بشجار عائلي في البيرة

تغريدة قديمة لأفيخاي أدرعي تشير إلى احتمال “تورّط” إسرائيل في انفجار بيروت...

صحيفة اسرائيلية: هكذا يعاني "حزب الله" اللبناني من حرائق ثلاثة أشد من انفجار بيروت..!

كيف وصلت "شحنة الموت" إلى لبنان؟

شكوى ضد "سارة" نتنياهو بتهمة التحرش الجنسي

العالول يكشف عن تواصل مع القيادة الفلسطينية وإسرائيل لإعادة عملية السلام

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 حالة تعافٍ

الاونروا: ننظر في اسماء جميع منشئاتنا بغزة ولم نتخذ اي اجراء حتى الان

معبر

غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام

22747

اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم

بعد فاجعة بيروت: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للعودة إلى الروتين في الشمال