انستغرام تقدم ميزتها الجديدة Reels المنافسة لـ "تيك توك"

وكالات / سما /

بعد عدة أشهر من الاختبار، أطلقت انستغرام أخيرًا ميزتها Reels التي تُعد طريقة جديدة لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة ومسلية على الشبكة الاجتماعية.

وبين قوسين، هذه الميزة ما هي إلّا استنساخ للأفكار القادمة في تطبيق "تيك توك" الغني عن التعريف، والذي يواجه حاليًا خطر الحظر بالمزيد من الدول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها "فيسبوك" الشركة الأم لانستغرام بمحاكاة TikTok، ومع ذلك ميزة Reels هي الأفضل في تحقيق النجاح، كونها مدمجة في انستغرام الذي يُعد أكثر شعبية من فيسبوك بين المراهقين.

انستغرام Reels مشابهة لتطبيق تيك توك في الاستخدام ومختلفة بطريقة العرض.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فهي مشابهة تمامًا لطريقة إنشاء ستوري في انستغرام، ولكن معها ستتمكن من تسجيل سلسلة من مقاطع الفيديو من كاميرا التطبيق، مضاف إليها مسارات صوتية وتأثيرات واقع معزز.

وما هو زيادة عن القصص، هو أن Reels تتضمن المزيد، على سبيل المثال، أداة تسريع أو ابطاء الفيديو، وأداة محاذاة لقصات نمط تيك توك.

كذلك هناك اختلاف بين Reels انستغرام وقصص انستغرام، وهو يتمثّل في الطريقة التي يتم مشاركتها.

فالأولى عند تحميلها سيتم مشاركتها تلقائيًا إلى قسم Reels الجديد في تبويب الاستكشاف Explore ، مع خيار نشرها أيضًا في خلاصتك الرئيسية.

كما ستكون جميع Reels قابلة للعرض في قسم مخصص من ملفك الشخصي، على غرار خاصية IGTV.

وعندما نتحدث عن الاختلافات بين التيك توك وReels، فالخلاصات الرئيسية في تيك توك لا تتم بواسطة اشتراكات المستخدمين، ولكن بواسطة خلاصة For You المليئة بشكل لا نهائي بمقاطع الفيديو القصيرة.

وهذا يسمح للمحتوى بالانتشار، أما في انستغرام، فقد أشار نائب رئيس المنتجات في الشركة أن التوصيات ستكون منفصلة عن تلك التي تدفع لاستكشاف البقية، مع نهج يركز على المبدعين.

بالتالي، لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف ستعمل Reels أو مدى فعاليتها، ومع ذلك في حالة منح مستخدمي انستغرام أسباب للبقاء في التطبيق، فقد ينتهي المطاف بأن تكون الميزة منافسة وبشدة مع تيك توك.

أخيرًا، ستُلاحظ بعض Reels بتصنيف مميز، والتي هي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات العامة التي اختارتها انستغرام بهدف المساعدة في اكتشاف المحتوى المبدع.

وستمنح ميزة Reels الأشخاص طرقًا جديدة للتعبير عن أنفسهم، واكتشاف المزيد مما يحبونه على انستغرام، ومساعدة أي شخص لديه طموح في أن يصبح منشئًا في الصدارة.