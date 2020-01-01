اتحاد ألعاب القوى وشباب بيت حانون الأهلي ينظمان بطولة اختراق الضاحية المركزية

غزة / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى ونادي شباب بيت حانون الأهلي بطولة اختراق الضاحية المركزية تحت شعار " لا للضم" بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية وجمعية تطوير بيت لاهيا بحضور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية، عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والعديد من الشخصيات الرياضية والوطنية والإعتبارية

وشارك في السباق أكثر من ٢٠٠ متسابق لمسافة 6 كم ، انطلق من دوار القرم وانتهي أمام نادي شباب بيت حانون الأهلي والذي يحمل رسالة وطنية لرفض خطة الضم ودعم جهود القيادة الفلسطينية.

وفي كلمة المهرجان نقل د. المجدلاوي تحيات اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية للمشاركين في الفعالية.

وقال د. المجدلاوي " الأسرة الرياضية الفلسطينية وعلى أرض مدينة البرتقال والمثقفين والمناضلين مدينة بيت حانون توجه رسالة للعالم رفضها للضم وتدعم جهود القيادة الفلسطينية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق أرضنا وشعبنا".

وأضاف المجدلاوي أن الأسرة الرياضية فخورة بالمنظومة الرياضية من خلال حضورها الدائم في كل المحطات الوطنية ودائماً تقوم بدورها وواجبها الوطني.

وتابع المجدلاوي" فخورون بأن من يقف على رأس الهرم الرياضي بقيادة اللواء جبريل الرجوب هو ذات الشخص الذي يترأس لجنة مواجهة الضم ومبادرة المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأكد المجدلاوي أن الفعالية تحمل رسالة وطنية قبل أن تكون رياضية هدفها إيصال رسالة الحق الفلسطيني للعالم لمواجهة سياسة الضم الإسرائيلية لأراضينا من خلال الالتفاف الشعبي والرسمي.

ووجه التحية لمجلس إدارة بيت حانون الأهلي على تنظيم الفعالية بالشراكة مع اتحاد ألعاب القوى، و خطواته المميزة في إعادة الروح من جديد للنادي والارتقاء به في كافة المجالات.

وشكر المجدلاوى كافة المؤسسات التي ساهمت في إنجاح الفعالية والاتحادات والأندية التي شاركت في السباق من مختلف المناطق.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي..

المركز الأول.. خليل الترابين نادي اهلي بيت حانون

المركز الثاني.. وسيم أبو ديب مركز خانيونس

المركز الثالث.. محمد الترابين نادي بيت لاهيا

المركز الرابع.. محمد الجاروشة نادي المجمع الاسلامي

المركز الخامس.. أحمد الكرد نادي شباب بيت لاهيا

المركز السادس.. شريف وهدان نادي أهلي بيت حانون

المركز السابع.. علاء العمور نادي اتحاد خانيونس

المركز الثامن.. محمود السبع مركز خانيونس

المركز التاسع.. زكي الكفارنة نادي أهلي بيت حانون

المركز العاشر.. خليل المصري نادي أهلي بيت حانون

المركز الحادي عشر.. محمد النجار نادي شباب بيت لاهيا

المركز الثاني عشر.. عبد الرحمن الشنباري نادي أهلي بيت حانون

المركز الثالث عشر.. محمود دغمش نادي المجمع الاسلامي

المركز الرابع عشر.. تامر سمور نادي المجمع الاسلامي

المركز الخامس عشر.. محمد المصري نادي أهلي بيت حانون