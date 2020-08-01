شاهد.. الصداقة يتعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة

غزة / سما /

أعلن نادي الصداقة الرياضي عن تعاقده مع " 4 " لاعبين جُدد لتعزيز صفوف الفريق, في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

وتعاقد النادي مع هداف بطولة الدوري حازم شكشك والمهاجم يوسف سالم, لتدعيم خط الهجوم, بالإضافة للاعب هشام اسليم لتعزيز الجبهة اليُسري, واللاعب مجد المغربي, لتعزيز مركز خط الوسط.

وجدد النادي عقود اللاعبين ميسرة البواب ومحمود عطية وعُمر أبو عبيدة, واستعاد جهود حارسيه المرمى مجد أبو العمرين ومحمود مطر, بعد انتهاء اعارتهما للأهلي والزيتون.

وجاءت تعاقدات اللاعبين, بناء على رؤية فنية بالتوافق مع مدير ملف الكرة محمد نطط, حيث أن جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم, من المواهب الشابة وظهرو بشكل لافت خلال المواسم الماضية.

ويعقد مجلس ادارة النادي جلسة مع الجهاز الفني اليوم, لترتيب أوراق الفريق, استعداداً لبدء فترة الاعداد للموسم الرياضي الجديد.















