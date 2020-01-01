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"بيت حانون الأهلي" يضم مدافعه السابق

الخميس 06 أغسطس 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيت حانون الأهلي" يضم مدافعه السابق


غزة / سما /

تعاقد نادي بيت حانون الأهلي مع المدافع نور عامر مدة موسم واحد, قادما من صفوف خدمات الشاطئ, استعدادا للموسم المقبل بقطاع غزة.

وقدم عامر أداء جيدا مع الشاطئ في الموسم الأخير, قبل أن يتعرض للإصابة من جديد, ما دفعه للخضوع لجراحة خلال الأشهر الماضية, إذ بات جاهزا للموسم القادم.

وسبق للاعب أن دافع عن ألوان بيت حانون الأهلي في الموسم قبل الماضي، والذي شهد إصابته بالرباط الصليبي.

يشار إلى أن "الحوانين" حلّ ثالثا في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 38 نقطة, بفارق نقطة خلف الجلاء "الوصيف", ونقطتين خلف التفاح "البطل".

#بيت حانون الأهلي #مدافع #نور عامر

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