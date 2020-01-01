حقيقة خروج كريستيانو رونالدو من يوفنتوس هذا الصيف

وكالات / سما /

نفت صحيفة توتو سبورت الأخبار التي تطرقت لها مجلة فرانس فوتبول مؤخراً عن رغبة كريستيانو رونالدو بالخروج من يوفنتوس وخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن كريستيانو رونالدو غاضب من الأوضاع في يوفنتوس وأن علاقته ليست على ما يرام بالمدرب ماورتسيو ساري.

ووصفت فرانس فوتبول ذلك الوداع بأنه مُحتمل ومثير، لأن الدون البرتغالي لا يرى أن الطموحات الحالية للنادي تناسبه، بل وأضافت أنه غير سعيد وأشبه بالسجين.

وقامت صحيفة توتو سبورت بنفي كل ذلك تماماً وأكدت ذلك عبر تواصلها مع وكيل أعمال الدون البرتغالي.

وأضافت أن الـ CR7 سعيد مع يوفنتوس وتأقلم مع الحياة في مدينة تورينو وأنه لن يترك يوفنتوس هذا الصيف أو حتى الذي يليه، بل أنه سوف يستمر حتى نهاية عقده في يونيو 2022.