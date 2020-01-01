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غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام

الخميس 06 أغسطس 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : فتح معبر رفح البري خلال أيام


غزة / سما /

 أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح معبر رفح البري خلال أيام بعد انتهاء تجهيزات استقبال العالقين.

وقال معروف في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية بغزة، إن الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العالقين في كافة مراكز الحجر الصحي، وفي معبر رفح شارفت على الانتهاء.

وذكر معروف، أنه من المتوقع وصول نحو 2000 عالق إلى قطاع غزة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في الوسطى والشمال والجنوب، بالإضافة للمراكز الصحية الأخرى.

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية بغزة أعلنت عن إغلاق معبر رفح ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا في قطاع غزة.

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