الهلال يعزف لحن الانتصار على أوتار النصر ويغرد بعيداً بالصدارة

وكالات / سما /

حقق فريق الهلال فوزاً كبيراً على مضيفه النصر، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحل فريق الهلال ضيفاً على النصر، في “ديربي” من العيار الثقيل، على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

وبهذا الفوز؛ عزز فريق الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بينما تمجد فريق النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

نتيجة مباراة الهلال اليوم ضد النصر

الشوط الأول

وشهدت بداية أحداث الشوط، سجال بين لاعبي الهلال والنصر في منتصف الملعب، وتمريرات للكرة مع محاولات هجومية للاعبي “الزعيم” بحثاً عن أول أهداف اللقاء.

وحصل لاعبو فريق الهلال على فرصة خطيرة في الدقيقة 19، بعد تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو وصلت إلى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر.

ونفذ لاعبو فريق النصر هجمة مرتدة سريعة، في الدقيقة 28، وصلت الكرة إلى يحيى الشهري في الجهة اليسرى ولعب عرضية في اتجاه عبدالرزاق حمدالله ليخرج حارس الهلال عبدالله المعيوف ويبعد الكرة وينقذ مرماه من فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة 35، قص لاعبو فريق الهلال شريط الأهداف، بعد مراوغة وانطلاقة سريعة من سالم الدوسري، وصلت الكرة إلى محمد البريك، والذي أرسل عرضية إلى سيباستيان جيوفينكو داخل المنطقة ليسدد كرة أرضية مباغتة تسكن الزاوية اليسرى لشباك النصر.

وأرسل نورالدين أمرابط نجم النصر كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على رأس حمدالله الذي سدد رأسية اصطدمت بالشباك الخارجية لفريق الهلال، في الدقيقة 38.

وأدرك لاعبو فريق النصر التعادل مع الهلال، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد هجمة منظمة لصالح النصر انتهت بتمريرة من جوليانو إلى سلطان الغنام في الجهة اليسرى، ليسدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لشباك الهلال.

الشوط الثاني

بدأت أحداث الشوط الثاني بعرضية من أمرابط وصلت رأس جوليانو، الذي سدد الكرة أعلى بقليل من قائم الهلال، ليهدر فرصة الهدف الثثاني للنصر في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 52، سقط جيوفينكو داخل منطقة جزاء النصر بعد إعاقة من المدافعين، ليعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، ويعود ويحتسب ركلة جزاء لفريق الهلال، سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 55 محرزاً الهدف الثاني.

وأكد لاعبو فريق الهلال تقدمهم على النصر بهدف ثالث في الدقيقة 60، بعد ارتباك دفاعي في صفوف “العالمي” وصلت الكرة إلى كارلوس إدواردو ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 66، مرور رائع من أمرابط ومراوغة ببراعة ليسدد الكرة وتصطدم بدفاع الهلال وتخرج إلى ركلة ركنية، ثم أطلق حمدالله تسديدة قوية من على حدود المنطقة تصدى لها المعيوف في الدقيقة 67.

وألغى حكم المباراة هدفاً لفريق النصر في مرمى الهلال بداعي التسلل على جوليانو في الدقيقة 68.

وواصل لاعبو فريق الهلال تقدمهم بهدف رابع في مرمى النصر، بعد تمريرة من كاريلو وصلت لسالم الدوسري الذي أرسل عرضية رائعة الى جوميز المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة كرة بيمناه سكنت أقصى الزاوية اليمنى في الدقيقة 80.