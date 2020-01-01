ليونيل ميسي يُودع كاسياس بكلمات مؤثرة

وكالات / سما /

حرص ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة، على توديع إيكر كاسياس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم، أمس الثلاثاء، وقد شدد البرغوث الأرجنتيني على أن حارس ريال مدريد السابق حفر اسمه في تاريخ الساحرة المستديرة.

وسجل ميسي خلال مسيرته الكروية مع برشلونة ما مجموعه 17 هدفاً في شباك كاسياس منها 10 أهداف في الدوري الإسباني، و5 أهداف في كأس السوبر الإسباني، وهدفان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريح حصري أدلى به لصحيفة (آس) الإسبانية، قال ميسي: “كاسياس اعتزل الآن، لكنه حفر اسمه في تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة، ليس فقط لأنه كان علامة فارقة في الدوري الإسباني”.

وتابع: “ولكن أيضاً لأنه تمكن من الفوز بكل شيء دولياً، أنت حارس مرمى مذهل وكان من الصعب حقاً أن أكون منافساً لك. ولكن بالنظر إلى الوراء أعتقد أيضاً أن المنافسة بيننا كانت جميلة”.

وكان كاسياس قد أشاد بميسي في مناسبات سابقة، حيث قال في إحدى التصريحات: “ميسي كان أفضل مهاجم واجهته على الإطلاق. لقد واجهته عدة مرات ولا تُساورني أي شكوك حول ذلك”.