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"انفجار أم هجوم"... ترامب "حائر" بشأن ما حدث في بيروت

الخميس 06 أغسطس 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"انفجار أم هجوم"... ترامب "حائر" بشأن ما حدث في بيروت


وكالات

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليل الأربعاء الخميس، مجددا عن الأسباب التي أدت إلى الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وقال ترامب في إحاطة للصحفيين، "إنه لا يمكن لأحد أن يقول حاليا ما إذا كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت كان نتيجة هجوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجزم الآن.. نحن نبحث في الأمر بقوة..  بعض الناس يعتقدون أنه كان هجوما، وآخرون يدحضون ذلك الرأي.. والبعض يقول عبوة ناسفة".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن "الانفجار كان مروعا وقتل الكثير من الناس، وأصاب عدد هائل من الأشخاص بجروح بالغة"، وفقا لموقع "ذا هيل".

كان الرئيس الأمريكي قال الليلة الماضية، إن عسكريين أمريكيين بارزين يعتقدون أن الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت كان بسبب "قنبلة من نوع ما".

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الأربعاء، "إن الحكومة الأمريكية لم تستبعد تماما أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم".

وشدد كبير موظفي البيت الأبيض، على أن "الحكومة الأمريكية ما زالت تجمع معلومات استخباراتية بشأن الانفجار".

#انفجار بيروت #ترامب

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