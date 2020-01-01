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11 معتقلًا بالضفة الخميس

الخميس 06 أغسطس 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 معتقلًا بالضفة الخميس


رام الله / سما /

- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس عددًا من المواطنين في حملات اعتقال ومداهمة لعدة مناطق مختلفة.

واعتقل جيش الاحتلال 4 شبان من مخيم بلاطة قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الأسير السابق أسيد مراد نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله، من على حاجز طيار، والشاب وصفي زيته من عين عريك، ومعتصم دار عاصي من قرية بيت لقيا، وعودة الحاج من بلدة بيت سيرا، وسعد أسعد يونس موسى من بيت عور التحتا.

ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال الطفل جبر وائل البدوي، والطفل محمد محفوظ.

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