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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في الخليل

الخميس 06 أغسطس 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت المواطنين يوسف إسماعيل عناتي، والفتى محمد عز الدين تيلخ (16 عاما)، وفتشت عددا من المنازل في المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة السموع جنوب الخليل، المواطن صالح إسماعيل البدارين، ومن بلدة سعير شمالا المواطن قتيبة إدريس جرادات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي إذنا والظاهرية، وعلى المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققا في بطاقات المواطنين.

#الاحتلال

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