أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

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لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات:

بندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 1 ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بصل: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 5.5 شيكل

بامية بلدية: 6 شيكل

كوسا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2.5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فليفلة: 1 ك = 3 شيكل

ليمون: 1 ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حامض: 3 شيكل

قرع: 1ك = 2 شيكل

بنجر: 1ك = 6 شيكل

زهرة: 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 5 شيكل

خوخ: 1ك = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 5 شيكل

تين: 1ك = 5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

عنب: 1 ك = 4 – 5 شيكل